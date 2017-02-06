Воспитанник башкирского клуба - лидер чемпионата мира по гонкам на льду

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Воспитанник уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова Дмитрий Колтаков, ныне выступающий за ЦСКА, после двух финальных этапов является единоличным лидером 52-го личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. У него 37 очков — на одно больше, чем у действующего чемпиона мира Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского.

Победителем второго этапа стал Хомицевич, в финальном заезде обогнавший Колтакова, своего одноклубника Динара Валеева и австрийца Франца Цорна. Однако по очкам он проиграл Колтакову (18:19), в результате чемпион России этого года опередил его в общем зачете. Напомним, что после первого этапа у обоих Дмитриев было по 18 очков.

К сожалению, второй этап, состоявшийся на льду спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова, разочаровал болельщиков местной "Мега-Лады": в полуфиналы прошли три ее гонщика, но ни один не вышел в финальный заезд и не поднялся на пьедестал почета. Лучшим по сумме двух этапов оказался Даниил Иванов, занимающий третье место с 30 очками, а вот стерлитамаковец Игорь Кононов — только на пятом. Правда, у него одинаковое количество очков с занимающим четвертую позицию Динаром Валеевым — по 28. На седьмом — третий "мегаладовец" Никита Толокнов — 19. А пробил брешь в рядах российских гонщиков Франц Цорн — 23 очка и шестое место.

Следующие два этапа — "финал 2" состоится в Шадринске 11-12 февраля. По решению организатора, поддержанному МФР, по дикой карте на этих этапах выступит восьмикратный чемпион мира уфимец Николай Красников.