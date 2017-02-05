«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах? Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах?
«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах? Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
На популярном спортивном портале Сhampionat.com завершился опрос на тему неудачного выступления уфимского «Салавата Юлаева».
Первое место занял вариант ответа «Тренерские просчеты Захаркина» — 38 процентов голосов.
24 процента респондентов считают, что основная причина — слабая селекционная работа менеджера Леонида Вайсфельда.
22 процента проголосовали за вариант ответа «Эпидемия травм».
16 процентов читателей «Чемпионата» считают источником проблем уфимской команды нестабильную игру вратаря Никласа Сведберга.