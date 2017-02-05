Уфимский биатлонист Антон Бабиков выступит на чемпионате мира в Австрии Фото: www.biathlonsport.ru Уфимский биатлонист Антон Бабиков выступит на чемпионате мира в Австрии Фото: www.biathlonsport.ru

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону. В составе мужской сборной выступит воспитанник башкирского спорта Антон Бабиков.

«Состав на чемпионат мира формировался на основании выступления спортсменов на январских этапах и чемпионате Европы. В мужской команде есть явный лидер – Антон Шипулин. К нему добавились молодые ребята. Максим Цветков и Антон Бабиков уже хорошо себя зарекомендовали», — прокомментировал выбор главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.