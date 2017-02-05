Если завтра плей-офф-2017: «Салават Юлаев» за бортом Фото: Дмитрий Слезин Если завтра плей-офф-2017: «Салават Юлаев» за бортом Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне прошли очередные матчи в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На данный момент ситуация в Восточной конференции такова, что уфимский «Салават Юлаев» потенциально не попадает в серию плей-офф-2017. Команда Игоря Захаркина хотя и на восьмом месте в турнирной таблице Востока с 82 очками после 58 игр, но уступает новосибирской «Сибири» это заветное место, если сибиряки не оступятся.

У «Сибири» 79 очков, она имеет на игру меньше уфимцев. Накануне «Сибирь» проиграла на своем поле хабаровскому «Амуру» — 1:3, которому уже ничего не нужно в заканчивающемся сезоне.

Победы одержали конкуренты «Салавата Юлаева» по 5-8 месту — дальневосточный «Адмирал» выиграл в Омске у победителя Дивизиона Чернышева «Авангарда» — 3:1, а «Куньлунь Ред Стар» был сильнее новокузнецкого «Металлурга» опять же в гостях — 3:2. Обе команды выше «Салавата» и имеют одну игру в запасе.

«Салавату» остаются две домашние игры в «регулярке» — 14 февраля против «Ак Барса» (Казань) и 16 февраля против «Лады» (Тольятти). В этих встречах необходимо набирать очки.