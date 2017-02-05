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5 февраля Воскресенье

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Нефтекамский «Торос» забросил шесть шайб в гостях «Ариаде-НХ»

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» забросил шесть шайб в гостях «Ариаде-НХ» Фото: ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» забросил шесть шайб в гостях «Ариаде-НХ» Фото: ХК «Торос»

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» в очередном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги одержал крупную победу. В Волжске башкирская команда разгромила «Ариаду-НХ» — 6:1. Дублем отметился Гришин, по разу забили Дубровский, Другов, Ващенко и Гордеев.

Торос набрал 81 очко, это шестое место.

6 февраля нефтекамцы встретятся в Альметьевске с «Нефтяником».

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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