ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома
ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Футбольный клуб «Уфа» намерен принять махачкалинский «Анжи» в рамках 1/4 финала Кубка России на домашнем стадионе. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Встреча запланирована на первый день календарной весны.
В интервью ТАСС генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сказал следующее: «У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас».