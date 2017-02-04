Дмитрий Колтаков - победитель первого финального этапа чемпионата мира

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Дмитрий Колтаков, два года назад, будучи гонщиком уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, завоевавший титул чемпиона мира по мотогонкам на льду, сделал первый шаг к своему второму титулу. Он одержал победу в первом финальном этапе 52-го личного чемпионата мира, состоявшемся на льду СТК имени Анатолия Степанова в Тольятти. В финальном заезде Колтаков оставил позади чемпиона мира 2016 года Дмитрия Хомицевича, чемпиона мира 2013-2014 годов Даниила Иванова и вице-чемпиона 2011 года Игоря Кононова.

Зарубежные гонщики смогли дойти только до полуфинала, в итоге лучший из них австриец Франц Цорн занял на этапе пятое место, а второй — немец Гюнтер Бауэр — восьмое.

В зачет каждому гонщику идут очки, набранные во всех заездах финальных этапов, которых десять. По очкам после первого этапа у Колтакова и Хомицевича равенство — по 18, далее идут Иванов — 17, Кононов — 15, Цорн и Динар Валеев — по 12, Никита Толокнов, выступающий в финале 1 по дикой карте, — 9, Бауэр и швед Джимми Олсен — по семь.

Второй этап состоится в Тольятти в воскресенье, 5 февраля. Как и накануне, пройдут 20 основных заездов, два полуфинальных и один финальный. В копилку каждого гонщика идут очки во всех заездах, которых он выступал.