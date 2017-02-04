Под Уфой маршрутка с пассажирами выехала на встречку и врезалась в поезд Фото: УГИБДД МВД по РБ
Под Уфой маршрутка с пассажирами выехала на встречку и врезалась в поезд
Под Уфой маршрутка с пассажирами выехала на встречку и врезалась в поезд Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Под Уфой на железнодорожном переезде в Нагаево микроавтобус «Газель» с пассажирами попал под поезд.
Как сообщил в своем блоге начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, ДТП произошло субботним вечером, 4 февраля. Микроавтобус, ехавший в Уфу по 163-му маршруту, попал под траекторию движения грузового состава. По предварительным данным, водитель «Газели» решил объехать по встречной полосе колонну автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, и выехал на переезд. В аварии травмы получили две пассажирки. Предполагаемый 48-летний виновник ДТП не пострадал. Предстоит разбирательство.