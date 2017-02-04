Жители Башкирии могут проверить себя на онкопатологию

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в 2016 году выявили более 13 тысяч случаев злокачественных новообразований. Самые распространенные — это рак молочной железы, легкого, кожи, простаты, кишечника и желудка. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РБ во Всемирный День борьбы против рака, ежегодно отмечаемый 4 февраля.

Но специалисты заявляют о том, что сегодня хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

«В республике для раннего выявления риска и обследования каждого пациента на злокачественные новообразования с 2015 года утверждена и работает программа «Онкоконтроль». При каждом первичном обращении в поликлинику у посетителей будет возможность пройти раннюю диагностику в кабинете с буквами «ОК» (онкоконтроль), ответив на вопросы специальной анкеты. Если при обращении в медицинскую организацию Вам не предложили ее заполнить, попросите анкету у врача (терапевта, хирурга, акушера-гинеколога), — говорит пресс-секретарь Минздрава РБ Светлана Кускарбекова. — В случае получения одного и более положительных ответов, анамнеза и осмотра определяется риск и план обследования пациента на злокачественные новообразования. По результатам обследования, при подозрении на опухоль его направляют на консультацию к врачу-онкологу поликлиники по месту жительства».

Кроме этого, мужчинам для определения рака простаты нужно сдавать кровь из вены на ПСА (простатический специфический антиген). Женщинам для профилактики рака молочной железы необходимо регулярно посещать маммолога, после 40 лет обязательно раз в два года проходить маммографию.

Анкета размещена на сайте Минздрава РБ.