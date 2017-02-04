У жителя Башкирии изъяли крупную партию синтетических наркотиков

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Около 900 граммов синтетических наркотиков изъяли у жителя Башкортостана сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан.

По сообщению пресс-службы МВД по РБ, правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге в Уфимском районе остановили автомобиль ВАЗ-2114. В его салоне находились трое жителей Нуримановского района. В ходе личного досмотра у одного из пассажиров, 21-летнего неработающего, полицейские обнаружили почти 900 граммов «синтетики». Также у молодого человека при себе были электронные весы и приспособление для потребления наркотических средств.

По предварительной версии, запрещенное вещество предназначалось для расфасовки на более мелкие партии, с последующей реализацией их потребителям наркотиков.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».