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4 февраля Суббота

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Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии

СПОРТ

Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии Фото: www.tramplin.perm.ru

Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии Фото: www.tramplin.perm.ru

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В немецком Оберстдорфе стартовал 12-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин.

Уфимец Дмитрий Васильев, как и его товарищи по российской команде Евгений Климов и Денис Корнилов, прошли отбор, войдя в первую «десятку» на полётном трамплине К-200.

Васильев был вторым с результатом 196,6 метра. Выиграл квалификацию словенец Петер Превц (203,7).

Теги: прыжки на лыжах с трамплина,Кубок мира-2017
 
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