Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ» Фото: ХК «Торос»
Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ»
Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ» Фото: ХК «Торос»
УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
4 февраля нефтекамский «Торос» проведет гостевой поединок в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В Волжске башкирский клуб сразится с «Ариадой-НХ».
На 4 февраля «Торос» на восьмом месте с 78 очками. «Ариадовцы» лишь на 24 месте с 40 очками.
Предыдущую встречу нефтекамцы уверенно выиграли в Сарове — 5:1.