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4 февраля Суббота

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Уфимский «Толпар» остро нуждается в очках в битве против «Стальных Лисов»

СПОРТ

Уфимский «Толпар» остро нуждается в очках в битве против «Стальных Лисов» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» остро нуждается в очках в битве против «Стальных Лисов» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

4 февраля уфимский «Толпар» проведет первый из двух гостевых матчей чемпионата Молодежной хоккейной лиги против «Стальных Лисов» в Магнитогорске.

Уфимцам нужны очки, чтобы рассчитывать на место в плей-офф. Ситуация еще хуже, чем у «Салавата Юлаева» в КХЛ, но теоретические шансы еще есть.

В двух предыдущих матчах в Оренбурге «Толпар» проиграл «Сарматам» — 2:3 и 1:3.

Теги: хоккей,МХЛ
 
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