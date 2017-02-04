В Башкирии предпринимательскую акцию ТПП РБ поддержал телеканал БСТ Фото: ТПП РБ В Башкирии предпринимательскую акцию ТПП РБ поддержал телеканал БСТ Фото: ТПП РБ

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент ТПП РБ Азат Фазлыев и директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов подписали партнерское соглашение. Теперь о ходе Предпринимательской акции «100 инвестпроектов — к 100-летию образования РБ» будет рассказывать телеканал БСТ и радиостанция «Спутник ФМ». Сюжеты об акции и её участниках можно будет регулярно смотреть в выпусках теленовостей, а также слушать в радиоэфире. О ходе масштабной предпринимательской акции можно будет наблюдать в режиме реального времени.

На текущий момент в акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию образования Республики Башкортостан» участвует 32 проекта с общим объемом инвестиций 19,4 млрд рублей. Основная часть – это проекты в области производства (11 проектов), сельхозпереработки (10 проектов), реконструкции и строительстве (4 проекта) и медицины (2 проекта). По одному проекту в сфере логистики, спорта, туризма и в социальной сфере.

По активности сегодня лидирует Уфа, второе место занимает Уфимский район, третье — Стерлитамак. Предпринимательскую акцию ТПП РБ «100 инвестпроектов — к 100-летию образования РБ» поддержали банки. Партнерские соглашения были подписаны с «Россельхозбанком», «Юниаструм банком», ПАО «Социнвестбанк», банком «Интеза», «ЮниКредит Банком».

Акцию ТПП РБ также поддержали ведущее энергоснабжающее предприятие республики — ОАО «Газпром газораспределение Уфа» и средства массовой информации.

Инициатива ТПП РБ получила активную поддержку Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Руководитель региона выразил готовность лично участвовать в отборе заявок и контролировать ход реализации инвестпроектов. Заявки принимаются на официальном сайте акции www.100rb.ru