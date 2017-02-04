Отсутствие в заповеднике «Шульган-Таш» интернета было отрицательным моментом - глава Бурзянского района

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Приоритетным вектором развития района является туризм. Система связи, коммуникаций имеет важнейшее значение для привлечения туристов. Отсутствие на территории заповедника «Шульган-Таш» интернета было отрицательным моментом», — считает глава администрации Бурзянского района Рустам Шарипов.

Руководитель республики уделяет большое внимание развитию территорий. В начале января Глава Башкортостана посетил пещеру и утвердил план строительства в заповеднике музейного комплекса, который будет имитировать саму Капову пещеру. В информационно-сервисном центре заповедника Рустэм Хамитов провёл совещание по комплексному развитию территории муниципалитета. На нём обсуждались перспективные планы заповедника «Шульган-Таш», дальнейшее формирование Бурзянского туристического кластера и создание соответствующей инфраструктуры, подготовка к конгрессу Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», взаимодействие с ЮНЕСКО, координация работы профильных министерств и ведомств.

Рустэм Хамитов отметил необходимость совместной работы всех органов власти – федеральных, республиканских и муниципальных – для чёткого определения перспектив развития территории.

После поручений Главы региона, 31 января на территории заповедника был установлен ретранслятор, который частично покрывает заповедник со знаменитой на весь мир пещерой с наскальной живописью. По мнению главы района, это начало развития связи в заповедной зоне. Теперь туристы,особенно молодежь могут всегда оставаться в центре событий и вести онлайн трансляцию и фотосессии прямо из Шульган-Таша.

Еще одна проблема, которую теперь можно решить — установка банковских терминалов оплаты. Руководство района уже ведёт переговоры с представителями банков. Туристы смогут оплачивать услуги и покупки банковскими картами непосредственно на территории заповедника. Все это ведет к дальнейшему развитию Бурзянского района, как популярного туристического региона России.

С приходом в Капову пещеру современных коммуникаций, её исследование может быть продолжено современными методами. Ученые планируют проводить здесь международные конференции с онлайн включениями. Будет внедрен онлайн-мониторинг состояния уникального памятника.

В районе уверены, что это только первый шаг по охвату коммуникациями данной территории. Если интернет доступен каждому местному жителю, то сотовая связь в Бурзянском районе еще требует развития.