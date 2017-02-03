В заповеднике «Шульган-Таш» появилась 3G сеть Фото: Олег Яровиков В заповеднике «Шульган-Таш» появилась 3G сеть Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» Бурзянского района появилась сотовая связь. Интернет пришел в один из самых удаленных уголков Башкортостана по поручению Главы республики.

«Специальная мини-базовая станция «фемтосота», которая раздает сеть 3G, была установлена в парковой зоне заповедника, и успешно запущена в эфир. Теперь в лагере туристов можно спокойно пользоваться всеми возможностями мобильного интернета и голосовой связи. Новое устройство стало первым шагом новейших технологий в сфере улучшения инфраструктуры главной туристической достопримечательности республики», — рассказал агентству «Башинформ» председатель Государственного комитета РБ по информатизации Ринат Шагалин.

На территории заповедника находится уникальная карстовая пещера Шульган-Таш или Капова пещера. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек, и по планам республиканского правительства это число может возрасти до 100-150 тысяч человек с появлением соответствующей инфраструктуры и музея.

В этом году пещеру посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и утвердил план строительства в заповеднике музейного комплекса, который будет имитировать саму Капову пещеру, чтобы снизить антропогенное воздействие на микроклимат пещеры и наскальную живопись. В информационно-сервисном центре заповедника Рустэм Хамитов провёл совещание по комплексному развитию территории муниципалитета. На нём обсуждались перспективные планы заповедника «Шульган-Таш», дальнейшее формирование Бурзянского туристического кластера и создание соответствующей инфраструктуры, подготовка к конгрессу Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», взаимодействие с ЮНЕСКО, координация работы профильных министерств и ведомств.

Рустэм Хамитов отметил необходимость совместной работы всех органов власти – федеральных, республиканских и муниципальных – для чёткого определения перспектив развития территории.

С приходом сотовой связи сделаны первые шаги для повышения туристической привлекательности региона. Теперь туристы могут свободно делиться фотографиями и видео достопримечательностей, оставлять отзывы и писать заметки о своем путешествии, находить дополнительную информацию об увиденном и строить планы на дальнейшие передвижения по республике в режиме реального времени с помощью качественной связи, обеспечивающей работу ИКТ-устройств.