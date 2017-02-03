Представители Кумертау приняли участие в Стратегической сессии по повышению качества среды моногородов

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 3 февраля, в Кемерово состоялась Стратегическая сессия «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов». Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, руководитель Фонда развития моногородов Илья Кривогов, главы и представители моногородов России. Башкортостан на сессии представляла делегация города Кумертау.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. Он рассказал о реализации программы развития моногородов на примере малых городов Кемеровской области, таких как Анжеро-Судженск и Мариинск.

Руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева рассказала об интернет-площадке моногорода.рф для аккумуляции общественных идей по благоустройству. Вниманию присутствующих был представлен ролик о работе сайта.

В завершение сессии Игорь Шувалов отметил, что в настоящее время моногородам уделяется большое внимание. Он рассказал о проекте «Пять шагов благоустройства» и сообщил, что Президент РФ Владимир Путин лично держит этот вопрос на контроле.

Далее гости и участники форума, главы моногородов направились в Анжеро-Судженск, чтобы ознакомиться с реализацией стратегии развития города, которую управленческая команда защищала после завершения обучения в московской бизнес-школе «Сколково», сообщил представитель администрации Кумертау Рустам Баймурзин.