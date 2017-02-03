В перечень основных мероприятий Минсельхоза РФ включен чемпионат России по пахоте, который пройдет в Башкирии Фото: Минсельхоз РБ В перечень основных мероприятий Минсельхоза РФ включен чемпионат России по пахоте, который пройдет в Башкирии Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Чемпионат России по пахоте, который пройдет в этом году в Башкортостане, включен в перечень основных мероприятий Министерства сельского хозяйства страны.

Открытый чемпионат России по пахоте является одним из основных и зрелищных мероприятий, проводимых министерством для популяризации передовых технологий и сельскохозяйственной техники.

Как сообщало агентство «Башинформ», VI чемпионат России по пахоте пройдет с 25 июня по 1 июля в Уфимском районе республики на базе ООО «УралАгро».

По мнению организаторов, Уфимский район отвечает всем техническим требованиям чемпионата относительно общей логистики, гостиничного размещения участников и гостей.

Кроме победителей региональных туров всероссийских соревнований, в нем примут участие и представители зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкортостана.

Традиционно чемпионат состоит из ряда профессиональных состязаний, включая соревнования по «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу» — конкурса на мастерство управления трактором.

Чемпионат будет сопровождаться насыщенной деловой программой. В его рамках запланировано проведение конференций, форумов, выставок, а также республиканского Дня поля. Насыщенная культурная программа, по мнению организаторов, привлечет к чемпионату широкое внимание общественности.