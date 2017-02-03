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3 февраля Пятница

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В Башкирии морозы сменятся снегопадами

ОБЩЕСТВО

В Башкирии морозы сменятся снегопадами Фото: Олег Яровиков

В Башкирии морозы сменятся снегопадами Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике в предстоящие выходные ожидается понижение температуры, сообщает Башгидромет. Самой морозной будет ночь 5 февраля: -26, -31, при облачности до -20. Днем преобладающая температура -13, -19.

6 февраля с приближением южного циклона погода ухудшится. Ожидаются снегопады, в южных районах республики до сильных, местами метели при сильном ветре, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха повысится — циклон вынесет поток тепла.

Теги: погода,Башгидромет
 
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