В Башкирии снижается количество «официальных» вакансий Фото: Олег Яровиков В Башкирии снижается количество «официальных» вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По сравнению с началом года в Башкортостане снизилось количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости.

Если к 1 января в регионе насчитывалось около 32,4 тысячи «официальных» вакантных мест, то к началу февраля их количество снизилось до 30,4 тысячи.

Численность зарегистрированных безработных жителей республики за неделю увеличилась почти на 300 человек. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается около 23,8 тысячи безработных.

Для сравнения: в начале текущего года в регионе насчитывалось почти 23,6 тысячи безработных жителей, официально зарегистрированных на учете в службе занятости.

Уровень регистрируемой безработицы равен 1,18 процента против 1,17 процента в начале года.