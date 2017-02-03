Пишущие на удмуртском языке таланты из Башкирии могут принять участие в литературном конкурсе Фото: Олег Яровиков Пишущие на удмуртском языке таланты из Башкирии могут принять участие в литературном конкурсе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Проживающие в Башкортостане удмурты могут принять участие в конкурсе на лучшее литературное произведение на удмуртском языке. Об этом сообщили в Агентстве печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от возраста и территории проживания. Единственным условием является владение удмуртским языком и наличие литературного таланта. Организаторы конкурса — Агентство печати и массовых коммуникаций региона и редакция журнала «Кенеш».

Литературное состязание проводится по шести номинациям: лучшее произведение крупного жанра (повесть, роман); лучшее произведение малой прозы (рассказ, новелла, очерк, эссе); лучшее поэтическое произведение (сборник стихов, поэма); лучшее драматическое произведение (пьеса); лучшее произведение для детей (прозаическое, поэтическое, драматическое); лучшая критическая или литературоведческая статья.

Работы принимаются с 15 февраля по 15 ноября 2017 года в редакции журнала «Кенеш» по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, 13, или по электронной почте kenesh-udm@yandex.ru. Итоги будут подведены в январе 2018 года. Победители получат грамоты и денежные призы, а их произведения опубликует журнал «Кенеш». Положение о конкурсе размещено на сайте Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики и на сайте журнала «Кенеш».