Жителей Башкирии беспокоят московские коллекторы - УФССП Фото: открытый источник Жителей Башкирии беспокоят московские коллекторы - УФССП Фото: открытый источник

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В последнее время на горячую линию УФССП по РБ поступило 44 звонка с жалобами на действия коллекторов, звонивших с московских и петербургских номеров. Те названивали в основном гражданам, задолжавшим микрофинансовым организациям. Начальник отдела по контролю за коллекторскими агентствами Евгений Слободчиков пояснил, что граждане, считающие, что их права ущемлены, могут обратиться с жалобой в службу приставов. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие факт нарушения. Это может быть распечатка SMS и детализация звонков, а также аудиозапись разговора. Как ранее сообщалось, коллекторам запретили угрожать должникам и пугать их. На территории Башкортостана, по данным ведомства, не зарегистрировано ни одной организации, работающей в сфере возврата просроченных задолженностей.