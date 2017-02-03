Лучшей группой УГНТУ признана группа БПГ-15-01 архитектурно-строительного института Фото: пресс-служба УГНТУ









Лучшей группой УГНТУ признана группа БПГ-15-01 архитектурно-строительного института Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В конференц-зале Молодёжного технопарка были подведены итоги конкурса «Лучшая группа УГНТУ». Конкурс, который проводится уже 12 лет и стал традиционным, даёт возможность объективно оценить всю палитру ярких студенческих талантов.

Группы БПГ-15-02 (АСИ), БМТ-14-01 (ФТТ), ГЛ-15-03 (ГНФ), БЧС-14-01 (МФ), ББП-13-01 (ТФ), БАТ-14-01 (ФАПП), БЭТ-14-01 (ИНБ), БССп-15-01 (ИЭС) состязались в семи номинациях. В этом году формат мероприятия несколько изменился, не было традиционных «визиток» групп факультетов, институтов.

Победителей выбирали по среднему баллу, который группы получали по итогам последней сессии, по домашним заданиям (творческий паспорт группы, видеоролик группы), выдающимся достижениям в спорте, художественном творчестве, научной деятельности, социальной сфере.

В бескомпромиссной борьбе победу одержали самые молодые участники — второкурсники АСИ, победившие в четырёх номинациях: «Учёба», «Художественное творчество», «Активная гражданская позиция», «Паспорт группы». Лучшей в спорте была признана группа БЧС-14-01, в науке — БМТ-14-01, а лучший видеоролик сняли студенты группы ББП-13-01.

Всех конкурсантов поздравил начальник Управления по учебно-воспитательной работе Андрей Греб. Он вручил участникам награды и почётные грамоты.