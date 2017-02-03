В Уфе продлен прием работ на конкурс «Мое Сипайлово» Фото: Администрация г. Уфы В Уфе продлен прием работ на конкурс «Мое Сипайлово» Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Прием работ на конкурс «Мое Сипайлово», посвященный 40-летию Октябрьского района Уфы, продлен до 20 февраля.

Конкурс стартовал в ноябре прошлого года. В рамках конкурса учреждено три номинации: «Исследовательская работа», «Лучшее название сквера» и «Малая архитектурная форма». Участвовать может любой желающий, вне зависимости от возраста.

Конкурс «Мое Сипайлово» проводится в два этапа. Первый (заочный) продлится до 20 февраля. В ходе этого этапа жюри отберет наиболее интересные и перспективные работы для дальнейшей защиты.

Второй этап конкурса подразумевает защиту проекта. Более подробная информация — на сайте администрации Уфы.