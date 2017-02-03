Генпрокуратура проверит факты утечки из «Службы спасения 112» персональных данных граждан - ОНФ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В ОНФ поступают жалобы граждан на то, что их личную информацию сотрудники службы экстренного реагирования незаконно передают коммерческим организациям, а те используют ее для навязывания услуг, в частности, автоюристов. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой расследовать случаи утечки служебной информации и персональных данных из «Службы спасения 112», сообщили в пресс-службе ОНФ.

В надзорное ведомство представлены материалы о ДТП, произошедшем в конце января 2017 года в Москве. По словам пострадавшего водителя, участники аварии незамедлительно сообщили о случившемся в «Службу 112». Однако пока автомобилисты ожидали прибытия сотрудников ГИБДД, на место аварии успел приехать юрист, представившийся сотрудником «некоммерческой организации помощи автомобилистам», который предложил платные услуги по составлению документов.

По мнению экспертов Народного фронта, подобная ситуация, когда до приезда экстренной оперативной службы перед гражданами успевают предстать со своими предложениями автоюристы, могла произойти только вследствие утечки служебной информации, содержащей персональные данные граждан.

Виктор Климов направил обращение Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой расследовать данный конкретный случай нарушения закона, а также провести проверки по вопросам защиты служебной информации и персональных данных граждан в региональных и муниципальных «Службах 112» и принять меры по пресечению подобных нарушений.

«Сам по себе случай с приездом автоюриста не выглядит вопиющим. Но дело в том, что сообщения о подобных фактах поступают практически из всех регионов, подобные ситуации повторяются сплошь и рядом. И люди справедливо задаются вопросами — а что дальше: о вызовах «скорой» к сердечникам станут оповещать похоронные бюро, продавать данные коллекторам? Это не только противозаконные, но и очень опасные явления. Поэтому мы посчитали необходимым обратиться в прокуратуру», — подчеркнул руководитель проекта ОНФ.