Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове Фото: ХК «Торос»
Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове
Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове Фото: ХК «Торос»
УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Нефтекамский «Торос» выиграл в гостевой встрече чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Сарове башкирский клуб уверенно разобрался с местной одноименной командой — 5:1. Авторами шайб стали пять разных хоккеистов: Алексей Гришин, Игорь Черкасов, Виктор Другов, Илья Бочков и Сергей Карпов.
«Торос» набрал 78 очков и поднялся на седьмое место.
Следующая игра у нефтекамской команды — 4 февраля в Волжске с «Ариадой-НХ».