Муниципалитеты предпочитают запрашивать сведения о недвижимости в электронном виде - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Муниципалитеты предпочитают запрашивать сведения о недвижимости в электронном виде - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

По данным Управления Росреестра по Башкортостану, в 2016 году доля запросов о предоставлении сведений об объектах недвижимости, поступающих от органов власти и муниципалитетов в электронном виде, составила 99 процентов.

«Радует, что муниципальные органы не перекладывают обязанность по получению сведений из Росреестра на граждан, а делают это самостоятельно», — выразил удовлетворение руководитель регистрационного ведомства Игорь Шеляков.

Он также отметил, что в текущем году планируется наладить взаимодействие с Единым расчетным кассовым центром (ЕРКЦ), начисляющим квартплату, и с ресурсоснабжающими организациями.

«На сегодняшний день для этих структур граждане сами вынуждены запрашивать у нас справки в бумажном виде. Было бы гораздо удобнее, чтобы и ЕРКЦ, и другие организации, осуществляющие продажу коммунальных услуг, запрашивали и получали сведения о владельцах имущества в Росреестре самостоятельно», — подчеркнул главный госрегистратор республики.

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещает учреждениям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, требовать от заявителей предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов.

Более того, с 2015 года банки и страховые организации также обязаны самостоятельно запрашивать сведения из Росреестра, причем исключительно в форме электронного взаимодействия.

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которую Росреестр также использует при обмене сведениями, от органов власти и муниципалитетов в 2016 году поступило 309720 запросов.

С начала текущего года Управлением Росреестра по РБ благодаря СМЭВ принято уже более 33 тысяч запросов о предоставлении данных о недвижимости.