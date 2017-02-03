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В Уфе спасателям пришлось извлекать руку женщины из блендера

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе спасателям пришлось извлекать руку женщины из блендера Фото: служба спасения 112 г.Уфы

В Уфе спасателям пришлось извлекать руку женщины из блендера Фото: служба спасения 112 г.Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе спасателям пришлось извлекать руку женщины из блендера, сообщили в «Службе спасения 112». Диспетчерам позвонил уфимец и сообщил, что его жена серьезно пострадала во время работы с миксером. Она забыла выключить прибор при попытке вычистить ножи, ее палец закрутило в блендер. Спасатели сначала обезболили поврежденный палец, затем с помощью гидравлического инструмента извлекли руку. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.

Теги: Служба спасения 112
 
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