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В Уфе — самое дорогое молоко в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе — самое дорогое молоко в Башкирии Фото: Олег Яровиков

В Уфе — самое дорогое молоко в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным выборочного наблюдения, самые высокие цены на молоко в республике зафиксированы в Уфе.

Как сообщает Башкортостанстат, средние потребительские цены на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2 процента жирности достигли к концу января в Уфе 46,95 рубля за литр.

На втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходится в среднем в 45,59 рубля.

На третьем месте — Стерлитамак. Здесь цельное пастеризованное молоко можно приобрести за 43,67 рубля за литр.

Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске, здесь его продают в среднем за 42,09 рубля.

Среднереспубликанский показатель по ценам на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2 процента жирности в январе этого года составил 45,41 рубля.

Теги: Башкортостанстат,цены,молоко
 
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