ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом Фото: ФК «Уфа»
ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом
ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом Фото: ФК «Уфа»
УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
ФК «Уфа» провел второй контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре.
Соперником был многократный болгарский чемпион — «Левски» из Софии.
Уфимцы проиграли 0:1, пропустив гол в начале второго тайма.
Заключительный матч на этих сборах уфимцы сыграют 6 февраля, соперник уточняется.