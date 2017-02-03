«Салават Юлаев» — ЦСКА: еще один шанс дотянуться до плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» — ЦСКА: еще один шанс дотянуться до плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В пятницу, 3 февраля, уфимский «Салават Юлаев» проведет вторую подряд «армейскую» домашнюю встречу девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником будет московский ЦСКА.

По итогам прошлой встречи против питерского СКА — поражение 1:3, травма вратаря Андрея Гаврилова и дисквалификация защитника Максима Гончарова. ЦСКА в прошлом матче также уступил в Челябинске «Трактору» — 3:4.

«Салават» на пятом месте в Восточной конференции — 82 очка. Три конкурента уфимцев — «Барыс» (Астана), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Адмирал» (Владивосток) — в последних играх очки потеряли, но зато в догоняющие подтянулась новосибирская «Сибирь» (по потерянным очкам догнала «Салават»).

Сегодняшняя битва со второй командой Западной конференции (125 очков) начнется на «Уфа-Арене» в 19 часов местного времени.