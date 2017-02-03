Жителей Кугарчинского района волнуют вопросы образования и инфраструктурного развития села

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Вопросы образования и инфраструктурного развития села чаще всего поднимались на выездном приеме руководителя Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, проходившем в селе Мраково.

К депутату Госсобрания РБ Раилю Асадуллину обратились два руководителя общеобразовательных школ района с просьбой посодействовать в проведении ремонта в учебных заведениях, расположенных в селах Юмагузино и Волостновка. Ректор Башгоспедуниверситета, возглавляющий приемную «Единой России», разъяснил заявителям, какие пути решения проблемы имеются на сегодняшний день и что нужно предпринять, чтобы добиться положительного результата.

Житель деревни Семиречье сообщил, что несколько лет назад одно из частных предприятий собрало у населения трех деревень деньги под предлогом обеспечения подачи газа в дома, однако вскоре исчезли и деньги, и само предприятие, а газа как не было, так и нет. Руководитель общественной приемной подчеркнул, что в данном случае речь идет о мошенничестве, которое должно стать предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов. Что касается сложившейся ситуации, то общественная приемная совместно с администрацией района будет рассматривать возможность включения населенных пунктов в партийный проект «Реальные дела», которое позволит приступить к решению наболевшей проблемы.

Еще об одном партийном проекте — «Местный Дом культуры» речь зашла во время разговора с директором сельского клуба Верхнесюрюбаево, который обратился к депутату Госсобрания за помощью в вопросе замены крыши вверенного ему здания.

«В этом году по проекту «Местный дом культуры» уже сформированы все заявки, поэтому будем стараться включить ваш объект в программу на 2018 год. Обязательно подключим к этому процессу местную администрацию и депутатов, которые закреплены за вашим районом», — заверил заявителя руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева.

Для жителей отдаленных населенных пунктов была организована прямая телефонная линия, с помощью которой они могли пообщаться с депутатом Госсобрания Башкортостана.