В храмах Башкирии помянули жертв авиакатастрофы над Черным морем Фото: Олег Яровиков В храмах Башкирии помянули жертв авиакатастрофы над Черным морем Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Накануне во всех храмах Уфимской епархии прошли поминальные богослужения по жертвам авиакатастрофы над Черным морем. Службы прошли на сороковой день после катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

Как сообщало агентство «Башинформ», на борту самолета, потерпевшего крушение 25 декабря близ города Сочи, находились два уроженца Башкортостана: Амир Хасанов и Максим Иванов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и известный врач и благотворитель Елизавета Глинка.