Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий сферы коммунальных, социальных и персональных услуг Фото: Олег Яровиков Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий сферы коммунальных, социальных и персональных услуг Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 9 февраля состоится ярмарка вакансий для предприятий по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг. Кроме того, свои рабочие места представят на ярмарке организации, занятые охранной деятельностью.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, соискателям предложат вакансии администратора, бухгалтера, водителя, грузчика, диспетчера, дворника, кровельщика, менеджера, мастера, маляра, повара, плотника, слесаря, тракториста, электрика, электрогазосварщика, юриста и другие рабочие места.

Все желающие смогут получить полный спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки вакансий: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.