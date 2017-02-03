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В Башкирии завершено расследование ЧП при строительстве ледового городка в Уфе

ОБЩЕСТВО

В Башкирии завершено расследование ЧП при строительстве ледового городка в Уфе Фото: Олег Яровиков

В Башкирии завершено расследование ЧП при строительстве ледового городка в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Гострудинспекция в Башкортостане завершила расследование сокрытого несчастного случая. Он произошел в Уфе 7 декабря со слесарем-сантехником ООО «ЖЭУ-Шакша» на территории строительства ледового городка на ул. Мелеузовской.

Как сообщили в пресс-службе инспекции, в ходе расследования установлено, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ мужчина поскользнулся и упал с кузова грузовика, в результате получил перелом левого бедра со смещением отломков.

Работодатель не сообщил в Гострудинспекцию о несчастном случае на производстве и не принял никаких мер для организации расследования ЧП. Пострадавший работник был вынужден самостоятельно обратиться в инспекцию с жалобой на недобросовестного руководителя.

По результатам проведенного государственным инспектором расследования несчастный случай признан связанным с производством. Виновные лица оштрафованы почти на 222 тысячи рублей, в том числе за сокрытие несчастного случая.

Теги: Гострудинспекция в РБ,производственный травматизм
 
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