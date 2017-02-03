Жители Башкирии могут стать волонтерами на ЧМ по футболу в 2018 году Фото: пресс-служба ГФИ Жители Башкирии могут стать волонтерами на ЧМ по футболу в 2018 году Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкортостана могут стать волонтерами на ЧМ по футболу в 2018 году. Заявки для работы на церемонии открытия и закрытия чемпионата мира-2018 по футболу в Москве подали более тысячи жителей республики, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора.

С 1 февраля оргкомитет начал тестировать претендентов. Как пояснили в автономной некоммерческой организации «Центр развития физкультуры и спорта РБ», которая занимается отбором волонтеров в республике, путевку в Москву получат только 80 человек.

«Волонтеры должны сдать тесты по психологии, грамотности и английскому языку. Конкурс большой — 13 человек на место», — рассказал руководитель АНО Тимур Сафаргалеев.

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут в 11 городах России. Уфа в этот список не вошла, но в столице республики будет расположена тренировочная база для одной команды-участницы ЧМ-2018.

Строительство объектов чемпионата мира по футболу FIFA, расположенных на территории ПФО, курирует лично Приволжский полпред Михаил Бабич. Накануне полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе ознакомился с ходом строительства основного объекта — стадиона «Нижний Новгород». В настоящее время здесь возведены все пять этажей арены, которая будет вмещать 45 тысяч зрителей. Плановый срок окончания всех работ — декабрь 2017 года.

В рамках президентского контроля над подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Михаил Бабич намерен ознакомиться с ходом строительства объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в других городах округа.