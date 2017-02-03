В Уфе полицейскими задержаны подозреваемые в серии разбойных нападений Фото: Олег Яровиков В Уфе полицейскими задержаны подозреваемые в серии разбойных нападений Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сотрудниками уголовного розыска задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях на женщин.

Своих жертв преступники находили на сайтах знакомств и договаривались о встрече. По данным следствия, 28 января около трех часов дня подозреваемые приехали в квартиру новой знакомой в микрорайоне Сипайлово. Под угрозой применения ножа они забрали у хозяйки три мобильных телефона, украшения и денежные средства. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей. На следующее утро, 29 января, неизвестные лица напали еще на одну жительницу Октябрьского района. Угрожая ножом, преступники забрали у потерпевшей четыре мобильных телефона, украшения и наличность. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий группа подозреваемых была задержана. Ими оказались ранее не судимые граждане в возрасте от 20 до 23 лет. Все они проживали в Уфе на съемной квартире, в ходе обыска у них изъят нож и 16 мобильных телефонов. В настоящее время все задержанные находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений в Уфе.

«Если вы стали жертвой противоправных действий данных лиц, просим вас обратиться в ближайшее отделение полиции, по номеру телефона дежурной части Управления МВД России по городу Уфе: (347) 237-19-60 или 02», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по РБ.