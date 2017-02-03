В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление Фото: ИА "Башинформ"
В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление
В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе управляющая компания в течение шести месяцев на 12 процентов завышала плату за отопление многоквартирного дома по улице Цюрупы. В одну из квартир, к примеру, пришла платежка на 6,6 тысячи рублей только за подачу тепла. Жители дома обратились в прокуратуру. Выяснилось, что УК не сделала корректировку размера оплаты за отопление. Начальник отдела инженерного обеспечения оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение порядка ценообразования. УК произвела перерасчет и вернула жильцам 450 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Советского района Уфы.