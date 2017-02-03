В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском Сипайлово появилось собственное подразделение МБУ по благоустройству, сотрудники и техника которого будут обслуживать дороги самого крупного и активно развивающегося микрорайона.

«В Сипайлово сейчас проживают более 110 тысяч человек. Задача нового участка МБУ по благоустройству Октябрьского района — расчищать и убирать более 40 километров местных улиц. К участку прикреплены пять машин, в том числе грейдеры и трактора, роторная снегоуборочная техника, и 20 сотрудников», — сообщили в муниципалитете.