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В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог

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В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы

В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском Сипайлово появилось собственное подразделение МБУ по благоустройству, сотрудники и техника которого будут обслуживать дороги самого крупного и активно развивающегося микрорайона.

«В Сипайлово сейчас проживают более 110 тысяч человек. Задача нового участка МБУ по благоустройству Октябрьского района — расчищать и убирать более 40 километров местных улиц. К участку прикреплены пять машин, в том числе грейдеры и трактора, роторная снегоуборочная техника, и 20 сотрудников», — сообщили в муниципалитете.

Теги: ЖКХ,уборка снега,благоустройство
 
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