В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы
В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог
В уфимском Сипайлово открылось подразделение для обслуживания дорог Фото: администрация Уфы
УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В уфимском Сипайлово появилось собственное подразделение МБУ по благоустройству, сотрудники и техника которого будут обслуживать дороги самого крупного и активно развивающегося микрорайона.
«В Сипайлово сейчас проживают более 110 тысяч человек. Задача нового участка МБУ по благоустройству Октябрьского района — расчищать и убирать более 40 километров местных улиц. К участку прикреплены пять машин, в том числе грейдеры и трактора, роторная снегоуборочная техника, и 20 сотрудников», — сообщили в муниципалитете.