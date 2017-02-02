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Уфа   °

Расследование: Почему дети ходили в школу по железной дороге?

ОБЩЕСТВО

Расследование: Почему дети ходили в школу по железной дороге? Фото: Станислав Шахов

Расследование: Почему дети ходили в школу по железной дороге? Фото: Станислав Шахов

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Очередная «страшилка», как в Башкирии дети с мучениями ходят в школу, а местные власти и в ус не дуют, чтобы организовать им автобус, снова попала во все выпуски новостей.

Наш специальный корреспондент, на месте поговоривший со всеми участниками конфликта, убедился в двух вещах. Во-первых, все они слегка врут и многое недоговаривают. Во-вторых, у главы администрации местного сельсовета усов, чтобы в них дуть, нет.

Подробнее в лонгриде.

Теги: дети,школа,расследование
 
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