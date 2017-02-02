Бездомный одним ударом ножа убил уфимца Фото: Андрей Старостин Бездомный одним ударом ножа убил уфимца Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Бездомный одним ударом ножа убил уфимца. В полицию вечером 1 февраля поступило сообщение об обнаружении трупа хозяина одного из домов в Ленинском районе. На теле зафиксированы признаки насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины без определенного места жительства. Он подозревается в совершении преступления по статье «Убийство». Ему уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Версия следствия следующая: вечером пьяный бездомный, используя незначительный повод для ссоры, ударил ножом 35-летнего хозяина квартиры в грудь слева. Ранение оказалось смертельным — мужчина погиб на месте.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства убийства.