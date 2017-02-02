В Башкирии создаются советы общественных организаций

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана создаются советы общественных организаций. В администрации Туймазинского района прошла рабочая встреча руководителей общественных некоммерческих организаций, на которой были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы данной сферы. Председатель районного совета ветеранов Адунис Фазуллин предложил развивать новые формы взаимодействия ветеранских и военно-патриотических организаций с молодежью, а также озвучил просьбу пенсионеров села Кандры об открытии в селе «Народного университета».

Василий Биккинин, председатель союза ветеранов Афганистана «Серпантин», рассказал о начатой работе по созданию в школе №8 города Туймазы трех тимуровских отрядов для помощи ветеранам Вооруженных Сил.

Руководитель местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Альберт Хасанов поделился опытом работы с молодежью.

Руководитель поискового объединения «Народная память о защитниках Отечества» им. Х.А. Султанова» Юрий Бирюзов сообщил о работе по подготовке к изданию книги об археологических памятниках Туймазинского района на основе исторических раскопок.

На сегодняшний день поддержка некоммерческих общественных объединений осуществляется на конкурсной основе через грантовую систему. В прошлом году 61 общественная организация Башкортостана выиграла 34 млн рублей. Представители общественных организаций Туймазинского района пришли к единодушному мнению, что необходимо завоевывать гранты, создавая социально значимые проекты. Председатель Совета женщин Ильвира Насибуллина предложила общественным организациям объединиться. Решением организационных вопросов должен заниматься единый орган, что позволит сэкономить время, энергию, повысить оперативность решения проблем. Итогом встречи стало подписание протокола о намерениях создать Совет общественных некоммерческих организаций муниципалитета, сообщили в администрации района.