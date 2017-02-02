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В Уфе большинство посетителей молодежной ярмарки вакансий нашли работу

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В Уфе большинство посетителей молодежной ярмарки вакансий нашли работу Фото: Олег Яровиков

В Уфе большинство посетителей молодежной ярмарки вакансий нашли работу Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Большинство посетителей уфимской ярмарки вакансий для молодежи получили приглашение на работу.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, сегодняшнюю ярмарку посетили более 730 человек. Почти 700 из них прошли собеседования с работодателями, по результатам которых свыше 400 соискателей пригласили на работу.

Предприятия и организации Уфы представили на молодежной ярмарке более 900 рабочих мест в сфере торговли, транспорта, промышленности, строительства, услуг и других отраслей.

Кроме того, на ярмарке вакансий все желающие смогли получить услуги по информированию о положении на рынке труда, содействию в трудоустройстве и профессиональной ориентации.

Следующая ярмарка вакансий — «Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг, охранная деятельность» — состоится в Уфе 9 февраля.

Теги: занятость населения,ярмарка вакансий,молодежь
 
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