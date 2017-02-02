Медийные персоны Уфы вместе с группой «Орлан» споют песни «Битлз»

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе ансамбль «Орлан» представляет проект «Битломания». 8 февраля со сцены «Music Hall27» прозвучат песни легендарной четверки в исполнении джазового ансамбля «Орлан» Олега Киреева. В концерте также примут участие медийные персонажи Уфы. Каждый из них споет популярные песни группы в сопровождении музыкантов «Орлана». Сейчас участники проекта репетируют свои номера.

Среди участников шоу — известный журналист, директор портала «МедиаКорсеть», экс-главред агентства «Башинформ» Шамиль Валеев. Он приглашен в проект как меломан, знаток музыки и коллекционер гитар, который начал учиться играть в зрелом возрасте. Для Шамиля Валеева это не первый опыт участия в подобных проектах, в 2014 году он спел в проекте «ПроRock».

Еще один специальный гость «Орлана» — PR-менеджер Радио «Шансон-Уфа», «Love Radio» и организатор предпремьерных кинопоказов, путешественник Дамир Сафаров. Принять участие в концерте Дамир согласился не сразу, но предложенная песня так пришлась ему по вкусу, что отказаться он уже не смог.

Также в проекте участвуют известная уфимская пиарщица Зарина Гайсина, которая занимается продвижением одного из уфимских ресторанов, и начальник административного отдела в Национальном банке РБ Шамиль Аминов.

«Вероятно, сложно найти музыкантов, оказавших большее влияние на современную музыку, чем битлы. Коллектив распался уже около полувека назад, но их музыка до сих пор будоражит умы меломанов во всем мире. Играть их песни должен уметь, наверное, любой уважающий себя музыкант, от эстрадных исполнителей до симфонических оркестров. Всё это говорит о колоссальных масштабах гения творчества «Битлз», — сказал организатор проекта Булат Аминов.