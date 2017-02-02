В Кумертау прокуратура заставила жилищников закрасить объявления с рекламой наркотиков Фото: Олег Яровиков
В Кумертау прокуратура заставила жилищников закрасить объявления с рекламой наркотиков
В Кумертау прокуратура заставила жилищников закрасить объявления с рекламой наркотиков Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Кумертау прокуратура заставила управляющие компании закрасить объявления с рекламой наркотиков, размещенные на фасадах подведомственных им зданий. В ходе проверок соблюдения законов об обороте наркотиков прокуроры обнаружили на стенах многоквартирных домов надписи с номерами телефонов или адресов в интернете, где можно приобрести запрещенные вещества. Виды наркотиков также указывались. В результате административное наказание понесли обслуживающие дома работники и должностные лица трех управляющих организаций.