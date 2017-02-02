В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки Фото: Дмитрий Слезин
В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки
В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Салавате состоялся открытый Кубок Урала по мини-футболу среди девочек 2003-2004 годов рождения.
В турнире приняли участие восемь команд. В финале девочки из пермского «Амкара» обыграли представительниц села Кармаскалы — 3:2.
Бронзу турнира завоевала бирская команда «АЛГА-Башнефть».