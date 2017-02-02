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2 февраля Четверг

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В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки

СПОРТ

В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки Фото: Дмитрий Слезин

В Салавате Кубок Урала разыграли юные мини-футболистки Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Салавате состоялся открытый Кубок Урала по мини-футболу среди девочек 2003-2004 годов рождения.

В турнире приняли участие восемь команд. В финале девочки из пермского «Амкара» обыграли представительниц села Кармаскалы — 3:2.

Бронзу турнира завоевала бирская команда «АЛГА-Башнефть».

Теги: мини-футбол
 
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