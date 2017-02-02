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2 февраля Четверг

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Уфимский «Толпар» стал еще ближе к весеннему отпуску

СПОРТ

Уфимский «Толпар» стал еще ближе к весеннему отпуску Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» стал еще ближе к весеннему отпуску Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» стал еще дальше от плей-офф-2017 в Молодежной хоккейной лиге. Накануне команда Константина Полозова проиграла и второй поединок в Оренбурге местным «Сарматам» — 1:3. Единственный гол у проигравших на счету Ивана Биткина, в большинстве.

У «Толпара» по-прежнему 81 очко и формальное восьмое место. Но три команды, идущие следом в турнирной таблице, опережают его по потерянным очкам.

Следующие игры у уфимцев еще сложнее — 4-5 февраля в Магнитогорске против «Стальных Лисов», которые пятые-шестые на Востоке.

Теги: хоккей,МХЛ
 
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