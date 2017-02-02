Прибыль крупных и средних предприятий Башкирии заметно возросла - статистика Фото: Олег Яровиков Прибыль крупных и средних предприятий Башкирии заметно возросла - статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За январь-ноябрь прошлого года крупными и средними предприятиями Башкортостана получено прибыли на сумму 159,4 млрд рублей, или 115,8 процента к аналогичному периоду 2015 года. При этом значительная часть прибыли пришлась на обрабатывающие производства — 102,9 млрд рублей. Такие данные приводит Башкортостанстат.

Доля убыточных организаций составила 20,9 процента против 21 процента в январе-ноябре 2015 года.

Убыток нерентабельно работающих крупных и средних предприятий республики снизился до 10,5 млрд рублей, или на 83,5 процента, по сравнению с январем-ноябрем 2015 года.