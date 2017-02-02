Башкирские производители готовятся к гастрономической ярмарке в Уфе Фото: Госкомторговли РБ Башкирские производители готовятся к гастрономической ярмарке в Уфе Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкирские производители готовятся к гастрономической ярмарке, которая состоится 11 февраля в уфимском ТСК «Сипайловский». В ней примут участие сыроделы и предприятия, производящие продукты питания. Посетители ярмарки смогут приобрести мед и пчеловодческую продукцию уфимской фирмы «Прополис»; кондитерские изделия уфимского предприятия «Дионис» и ИП Ирназарова из Стерлитамака; мясные деликатесы из коптильни «Сафар» Нуримановского района, а также стерлитамакского «СНХЗ-М» и «Базис» Уфимского района. Эти предприятия получили право выступать под брендом «Продукт Башкортостана», гарантирующим качество продовольственного товара.

На ярмарке будет широко представлена продукция республиканских сыроделов, изготавливающих сыры по итальянским и французским технологиям. Торговать различными сортами сыра будут мечетлинский «МолПромСтрой», «Школа сыроделов» Аграрного университета, кармаскалинская сыроварня Айрата Ахмадуллина, мелеузовская — Шамиля Аитова, «Дарина Люкс» из Уфимского района. ИП Джуманали Декамбаева из Иглинского района представит свои ремесленные сыры.

Ярмарка будет работать с 11 до 19 часов. Организуют ее Госкомитет РБ по торговле, ГКУ «Испытательный центр» и Министерство сельского хозяйства РБ.