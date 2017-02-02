На озере в Уфе «моржи» устроят суточный заплыв и посвятят его Дню Победы Фото: https://vk.com/morgi_ufa На озере в Уфе «моржи» устроят суточный заплыв и посвятят его Дню Победы Фото: https://vk.com/morgi_ufa

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на Солдатском озере в парке им. Якутова состоится суточный заплыв, посвященный Дню Победы.

Обязательным условием заплыва является соблюдение графика плавания, сообщает Федерация закаливания и зимнего спортивного плавания РБ.

Команды «моржей» будут плавать в определенные часы по несколько раз. Интервал между заплывами — четыре-пять часов.

Мероприятие будет проходить с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта. Заявки на участие принимаются по телефону: 8-987-474-80-90.